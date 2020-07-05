Беззубый Басков довел россиян до истерики

Беззубый Басков довел россиян до истерики
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Народ оживленно обсуждает резкие перемены во внешности певца

Николай Басков снялся в клипе Марины Федункив. Ранее в соцсетях появился отрывок, где певец завалил артистку на лавочку. Однако это были еще цветочки. После презентации нового творения Басков выложил в своем Инстаграм видео, которое довело россиян до истерики.

На кадрах певец без зубов размахивает бутылкой водки.

"Бегу с завода с Маринкой пить водку",

– оповестил всех "золотой голос России". Повод выпить у звезды был основательный – пятое место в трендах Ютуб с клипом "Лавстори". Судя по всему, Баскова для этого видео решили загримировать – чтобы стилю соответствовал. Зубы певцу замазали черной краской.

Пользователи признались, что пересматривали видео с беззубым Басковым по несколько раз, буквально умирая от смеха. Отреагировала и сама Федункив.

"…это просто истерика,Коляяяя!!!!!"

– написала она под видео.

"Вот вроде ничего смешного, но почему, блин я так ржу", "Вот – нормально??!2 часа ночи,а я ржу Вот умеете Вы,Николай, удивить))Спасибо за неожиданно поднятое настроение на максимум!Клип тож заценила)Желаю первое место!" "Судя по паузам в зубах,нужно больше картавить", – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Утро.ру писало, как на съемках клипа Басков и Федункив вдвоем рухнули на землю. Не обошлось без травм.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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