Собчак задержали в центре Москвы

Собчак задержали в центре Москвы
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жену Константина Богомолова увели в автозак

Ксения Собчак появилась на Лубянке, где сегодня собрались журналисты, чтобы поддержать коллегу Ивана Сафронова, советника главы "Роскосмоса", которого обвинили в госизмене. Телеведущая хотела записать подводку к своей программе, но ее задержали правоохранители.

Эту информацию сначала распространили в Сети, а после Собчак сама подтвердила свое задержание в разговоре с телеграм-каналом РИА "Новости".

Видео этого момента опубликовал телеграм-канал PeopleTalk.

Позже сама телеведущая сообщила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", что оказалась в автозаке с другой журналисткой Машей Бароновой. По ее словам, она просто пришла в майке с надписью "Я/МЫ Иван Сафронов". 

7 июля стало известно, что Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене, напоминает агентство "ФедералПресс". Советника главы "Роскосмоса" подозревают в работе на спецслужбу НАТО и передаче гостайны ее сотруднику. При этом источники рассказывали СМИ, что журналиста могли задержать из-за его авторской работы. Сафронов сотрудничал с "Коммерсантом" и "Ведомостями". Сам журналист свою вину отрицает. 

Полина ИВАНОВА

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