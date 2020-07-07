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Ксения Собчак появилась на Лубянке, где сегодня собрались журналисты, чтобы поддержать коллегу Ивана Сафронова, советника главы "Роскосмоса", которого обвинили в госизмене. Телеведущая хотела записать подводку к своей программе, но ее задержали правоохранители.
Эту информацию сначала распространили в Сети, а после Собчак сама подтвердила свое задержание в разговоре с телеграм-каналом РИА "Новости".
Видео этого момента опубликовал телеграм-канал PeopleTalk.
Позже сама телеведущая сообщила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", что оказалась в автозаке с другой журналисткой Машей Бароновой. По ее словам, она просто пришла в майке с надписью "Я/МЫ Иван Сафронов".
7 июля стало известно, что Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене, напоминает агентство "ФедералПресс". Советника главы "Роскосмоса" подозревают в работе на спецслужбу НАТО и передаче гостайны ее сотруднику. При этом источники рассказывали СМИ, что журналиста могли задержать из-за его авторской работы. Сафронов сотрудничал с "Коммерсантом" и "Ведомостями". Сам журналист свою вину отрицает.
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