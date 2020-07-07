Фигурист подтвердил новости о своих отношениях с актрисой

После появления известий о романе с молодой актрисой Елизаветой Арзамасовой заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поспешил отреагировать на эти сообщения. Фигурист не стал вдаваться в подробности, а лишь подчеркнул, что их роман никак не связан с продвижением каких-либо шоу.

Об этом Авербух сообщил "Пятому каналу", добавив, что решил прокомментировать эту информацию, потому что журналисты обычно распространяют сплетни о его личной жизни.

Ранее стало известно, что папарацци удалось застать влюбленных на одной из летних веранд. На опубликованных в СМИ снимках фигурист и актриса нежно держатся за руки и не сводят глаз друг с друга. Знаменитости познакомились на съемках проекта "Лед и пламень".

И Илье Авербуху, и Елизавете Арзамасовой часто приписывали романы с другими известными коллегами. Однако, как правило, эти слухи так и не находили подтверждения.

После развода с Ириной Лобачевой Илья Авербух держал свою личную жизнь в тайне. Звезда "Папиных дочек" также не комментирует свои отношения с противоположным полом.