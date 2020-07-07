Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
После появления известий о романе с молодой актрисой Елизаветой Арзамасовой заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поспешил отреагировать на эти сообщения. Фигурист не стал вдаваться в подробности, а лишь подчеркнул, что их роман никак не связан с продвижением каких-либо шоу.
Об этом Авербух сообщил "Пятому каналу", добавив, что решил прокомментировать эту информацию, потому что журналисты обычно распространяют сплетни о его личной жизни.
Ранее стало известно, что папарацци удалось застать влюбленных на одной из летних веранд. На опубликованных в СМИ снимках фигурист и актриса нежно держатся за руки и не сводят глаз друг с друга. Знаменитости познакомились на съемках проекта "Лед и пламень".
И Илье Авербуху, и Елизавете Арзамасовой часто приписывали романы с другими известными коллегами. Однако, как правило, эти слухи так и не находили подтверждения.
После развода с Ириной Лобачевой Илья Авербух держал свою личную жизнь в тайне. Звезда "Папиных дочек" также не комментирует свои отношения с противоположным полом.
В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики