На избитую Собчак спустили собак

На избитую Собчак спустили собак
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Светскую львицу отхлестал плеткой мужчина в кожаном фартуке

"Пытки" Ксении Собчак сняли на видео. Кадры она выложила в своем "Инстаграм". При этом неожиданно признавшись: давно мечтала, чтобы ее отстегал плетью мужчина в коже. Народ от такого представления в ужасе.

Видео, как выяснилось, создали в рамках проекта по дебютному роману Владимира Сорокина "Норма". Собчак досталась почетная главная роль. В ролике Ксению, вжавшуюся в угол, бьет плеткой некто в маске, а после на нее спускают собак.

"Фантазий у Максима Диденко (режиссер – прим.ред.) много. Хватит на всех !"

– многообещающе подписала она жутковатое видео.

У пользователей снятый в кроваво-красных тонах ролик вызвал смешанные чувства. Пока одни смеются над кадрами, завидуя мужчине в кожаном фартуке – на его месте хотели бы оказаться многие, – другие называют кадры "мерзостью".

"Какой же это талант. Это мерзость. Ксю, Вы сатанистка, что ли? Зачем венчались? Хотя то, как было венчание, это скорее осквернило церковь и всех вокруг... А сын Ваш вырастет и увидит?", "Ксения, многие мечтали увидеть Вас в этой роли и быть на месте человека в фартуке с плеткой", "Какой ад, Ксюш",

– пишут ей в комментариях.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова произвели на публику похожий эффект. Поженились влюбленные в пятницу, 13-го. К ЗАГСу их привезли на катафалке.  

Кристина ЧЕРНИКОВА

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