Фанаты стали активно поздравлять певицу

В соцсети появился свежий снимок Насти Каменских. На нем у звезды "слегка" изменились объемы. Поклонникам продемонстрировали "появившийся живот" у артистки. Оказалось, что это все не по-настоящему.

На странице в "Инстаграм", которую создали фанаты Анастасии и ее мужа Потапа, опубликован интересный кадр. Поклонники взяли последний снимок из официального аккаунта Каменских и "немного подретушировали", сделав фотоколлаж.

На первом кадре певица в высокой траве стоит в полупрозрачном белом платье, похожем на ночнушку. Поклонники в фотошопе увеличили живот артистки так, будто она беременна. Причем, судя по их "творчеству" срок уже большой. Второй снимок – оригинал поста самой звезды.

"Первое фото – то, чего многие уже ждут не дождутся", – недвусмысленно намекнули авторы изображений.

Кстати, многие подписчики фан-группы посчитали, что это правда и принялись поздравлять звезду. Некоторые не поверили и стали активно переспрашивать, беременна ли артистка. Одна из подписчиц, узнав, что это шутка, дала совет: певице стоит поторопиться с этим вопросом и "лучше сразу родить двух". По мнению фанатки, позже это сделать "будет трудно". Сама звезда творчество своих поклонников никак не оценила.

Напомним, Настя Каменских регулярно выкладывает в своем официальном аккаунте видео тренировок и фото в откровенных нарядах. На них певица демонстрирует свою подтянутую фигуру и призывает заниматься спортом. Недавно она восхитила пользователей соцсети снимком на глубине бассейна.