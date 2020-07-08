Артист искупался в необычном месте

Сергей Лазарев в этом году выбрал для отдыха Сочи. Музыкант не только загорал на пляже, но и пробовал на себе необычные способы расслабиться. Например, после посещения бани артист залез в огромный чан с водой, который подвесили над открытым огнем.

Фото полуголого артиста появилось в его "Инстаграм", где он пояснил, что в восторге от пережитого опыта и никогда не был в похожих местах. Также музыкант пошутил, что из него хотят приготовить суп.

"Супчик из Лазарева 😂😂 на самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после 2 часов бани. Вообще, я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал!"

– написал певец в социальной сети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Обеспокоенные поклонники звезды сразу же начали атаковать вопросами. Они интересуются, ни пострадал ли артист, и восхищаются внешностью Лазарева. Некоторые в шутку начали писать, что вода стала горячей из-за присутствия в ней знаменитости.

"Мне кажется, вода кипела только потому что в ней был Лазарев 😂 и кто же горячее. Лазарев или костер. Я думаю, все же Лазарев", "А можно теперь Вас называть супчик?", "Не горячо?", "Вкусный супчик бы получился", "Два часа в горячей воде трудно выдержать", – высказались пользователи.

Ранее пользователей взволновало совместное фото Сергея Лазарева и Ани Лорак. В Сети сразу же начали предполагать, что артисты могут быть вместе, так как идеально смотрятся вдвоем.