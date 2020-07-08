Подвесили над огнем: Лазарев показал свой способ расслабиться

Подвесили над огнем: Лазарев показал свой способ расслабиться
Сергей Лазарев. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист искупался в необычном месте

Сергей Лазарев в этом году выбрал для отдыха Сочи. Музыкант не только загорал на пляже, но и пробовал на себе необычные способы расслабиться. Например, после посещения бани артист залез в огромный чан с водой, который подвесили над открытым огнем.

Фото полуголого артиста появилось в его "Инстаграм", где он пояснил, что в восторге от пережитого опыта и никогда не был в похожих местах. Также музыкант пошутил, что из него хотят приготовить суп.

"Супчик из Лазарева 😂😂 на самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после 2 часов бани. Вообще, я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал!"

– написал певец в социальной сети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Обеспокоенные поклонники звезды сразу же начали атаковать вопросами. Они интересуются, ни пострадал ли артист, и восхищаются внешностью Лазарева. Некоторые в шутку начали писать, что вода стала горячей из-за присутствия в ней знаменитости.

"Мне кажется, вода кипела только потому что в ней был Лазарев 😂 и кто же горячее. Лазарев или костер. Я думаю, все же Лазарев", "А можно теперь Вас называть супчик?", "Не горячо?", "Вкусный супчик бы получился", "Два часа в горячей воде трудно выдержать", – высказались пользователи.

Ранее пользователей взволновало совместное фото Сергея Лазарева и Ани Лорак. В Сети сразу же начали предполагать, что артисты могут быть вместе, так как идеально смотрятся вдвоем. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

На Западе расшифровали тайное послание Путина

Президент России был предельно откровенен, выступая в связи с 75-летием Победы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей