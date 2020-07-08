Джигурда пошел по стопам Волочковой: актера задержали в монастыре

Джигурда пошел по стопам Волочковой: актера задержали в монастыре
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правоохранители проводят проверку по факту нарушения

Никита Джигурда решил посетить святое место – знаменитый Дивеевский монастырь. Для этого артисту пришлось пробраться в закрытое на карантин село в Нижегородской области.

Об инциденте рассказала спутница Никиты Джигурды, Оксана Шкода, корреспондент издания "Аргументы недели". На своей странице "ВКонтакте" она разместила пост, где поделилась деталями произошедшего.

"По нам с Никитой Джигурдой проводится проверка по факту нашего "незаконного проникновения" в село Дивеево", – написала журналистка.

Напомним, 25 апреля обитель и село Дивеево закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Позже с монастыря сняли ограничения. Дивеево остается закрытым – въезжать в село и свободно гулять там запрещено.

"Утро.ру" рассказывало о скандале с Анастасией Волочковой, которая ранее решила посетить это святое место. Полицейские узнали местонахождение балерины и составили в отношении нее протокол об административном нарушении.

Ольга ФЕДОРОВА

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