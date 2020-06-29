Балерине выписали штраф за нарушение карантина

Анастасия Волочкова в понедельник решила посетить святое место – монастырь в Дивееве. Однако поездка не задалась. Сначала возмущенная танцовщица пожаловалась, что многие места закрыты, а затем ей и вовсе пришлось общаться с полицейскими, которых она, не стесняясь, обматерила.

Претензии сотрудников правоохранительных органов понятны – из-за коронавируса в Дивееве введен карантин, то есть въезжать в село и свободно гулять нельзя. Полицейские узнали местонахождение балерины и составили в отношении нее протокол об административном нарушении. Тут и состоялся неприятный разговор.

Пытаясь доказать свою правоту, Анастасия Волочкова сказала, что оставила машину в лесу и шла пешком по лесу, чтобы добраться к святому месту. Звезда назвала обвинения "бредом", а после послала сотрудников правоохранительных органов и заявила, что "урегулирует процесс своим именем".

На этом звезда не остановилась и написала гневный пост в "Инстаграм", где объяснила, что просто хотела помолиться:

"Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках. А оказалось, что я совершила тем самым преступление. Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть?"

После того, как видео инцидента было опубликовано в социальных сетях, в поддержку полицейских высказались многие пользователи. Они же предположили, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Под градусом?", "Да она пьяная…позорище.", "Она бухая, видимо", "Стыд и срам", - написали в сети (орфография и пунктуация сохранены).

Как уточняет телеканал "360", Анастасия Волочкова так и не смогла понять, почему святое место закрыто для верующих.

На инцидент отреагировал и глава региона. Он напомнил, что карантин в Дивееве сохраняется, а на нарушителей действительно были составлены протоколы, – уточняет "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" писало о тайном "любовнике" Волочковой.