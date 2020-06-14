Балерина устроила "ад" своей обидчице

В последнее время перепалка между Анастасией Волочковой и Даной Борисовой не утихает. Ведущая утверждает, что балерине необходимо пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости, а Анастасия считает эти заявления личным оскорблением.

Позже стало известно, что балерина подала на обидчицу в суд, не оповестив об этом Борисову.

Однако сейчас две блондинки решили обсудить свой скандал лично. Волочкова пригласила на встречу Борисову, чтобы показать, какие нагрузки она выдерживает во время выступлений. Балерина утверждает, что если бы она и правда много пила, то не смогла бы позволить себе подобную нагрузку.

При этом ведущая продолжала настаивать, что Анастасии необходимо пойти на собрание анонимных алкоголиков. По ее словам, прима не может себе самой признаться в зависимости.

Дана неохотно шла на все испытания балерины, чем немного вывела Волочкову из себя.

"Давай уже, наркоманка!", – выпалила она на съемках программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Это не в первый раз, когда знаменитости пытаются лично решить свой конфликт. Около года назад они уже встречались, однако это переросло в крупный скандал.