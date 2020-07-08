"Это будет сенсация": адвокат заявил о новых доказательствах по делу Ефремова

"Это будет сенсация": адвокат заявил о новых доказательствах по делу Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: П/с Таганского суда/ТАСС
Юрист рассчитывает на оправдательный приговор

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев поделился свежими подробностями о деле со смертельным ДТП.  

Он заявил, что собрал достаточно доказательств, чтобы рассчитывать на оправдательный приговор. О чем именно идет речь, защитник Ефремова не пояснил.

"Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация", – сказал Пашаев.

Адвокат заметил, что обязательно бы выступил за рассмотрения дела в суде присяжных, однако статья, по которой проходит Михаил Ефремов, не дает такой возможности, передает сайт "Комсомольская правда".

Пашаев также рассказал о собственных успехах в области адвокатуры. По его словам, в похожем деле с двумя погибшими он сумел добиться оправдательного приговора. По делу Ефремова юрист рассчитывает на аналогичный исход, уточняет "Свободная пресса". 

Напомним, в 8 июня в центре столицы Ефремов, находящийся под действием алкоголя и наркотиков, выехал на своем "Джипе" на встречку и врезался в грузовик службы доставки. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей