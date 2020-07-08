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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев поделился свежими подробностями о деле со смертельным ДТП.
Он заявил, что собрал достаточно доказательств, чтобы рассчитывать на оправдательный приговор. О чем именно идет речь, защитник Ефремова не пояснил.
"Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация", – сказал Пашаев.
Адвокат заметил, что обязательно бы выступил за рассмотрения дела в суде присяжных, однако статья, по которой проходит Михаил Ефремов, не дает такой возможности, передает сайт "Комсомольская правда".
Пашаев также рассказал о собственных успехах в области адвокатуры. По его словам, в похожем деле с двумя погибшими он сумел добиться оправдательного приговора. По делу Ефремова юрист рассчитывает на аналогичный исход, уточняет "Свободная пресса".
Напомним, в 8 июня в центре столицы Ефремов, находящийся под действием алкоголя и наркотиков, выехал
на своем "Джипе"
на встречку и врезался в грузовик службы доставки. В результате ДТП погиб
курьер Сергей Захаров.
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