Экс-солистка "Блестящих" почтила память Фриске архивным фото

Ольга Орлова не скрывает переживаний из-за гибели подруги

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила на своей странице в "Инстаграм" редкие кадры с подругой и коллегой по группе "Блестящие" Жанной Фриске, сообщает Nation News.

8 июля Жанне могло бы исполнится 46 лет. В подписи к фото Орлова поставила много эмоджи "разбитые сердца" и надпись: "Сегодня твой день". Певица не скрывает, что тяжело переживает утрату, уточняет "МИР 24"

Вместе с Ольгой Орловой скорбят и поклонники певицы. "Светлая память Жанне! Твоя Звезда горит на небесах! С днем рождения, Ангел!", "Царство небесное!", "Она всегда будет в наших сердцах!" – пишут подписчики в комментариях к публикации (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что Жанна долгое время боролась опухолью головного мозга. Несмотря на все усилия, артистка скоропостижно скончалась в июне 2015 года в возрасте 40 лет.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей