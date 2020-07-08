Ольга Орлова не скрывает переживаний из-за гибели подруги

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила на своей странице в "Инстаграм" редкие кадры с подругой и коллегой по группе "Блестящие" Жанной Фриске, сообщает Nation News.

8 июля Жанне могло бы исполнится 46 лет. В подписи к фото Орлова поставила много эмоджи "разбитые сердца" и надпись: "Сегодня твой день". Певица не скрывает, что тяжело переживает утрату, уточняет "МИР 24".

Вместе с Ольгой Орловой скорбят и поклонники певицы. "Светлая память Жанне! Твоя Звезда горит на небесах! С днем рождения, Ангел!", "Царство небесное!", "Она всегда будет в наших сердцах!" – пишут подписчики в комментариях к публикации (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что Жанна долгое время боролась опухолью головного мозга. Несмотря на все усилия, артистка скоропостижно скончалась в июне 2015 года в возрасте 40 лет.