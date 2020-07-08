Фигуристка не смогла устоять перед мастерством "крестьян"

Татьяна Навка поделилась с подписчиками необычными кадрами. Фигуристка опубликовала видео из сельской местности и показала, как пляшет под баян и балалайку.

Оказалось, жена госслужащего Дмитрия Пескова отправилась на отдых в тематический турцентр. В деревне Мандроги известную фигуристу встретили "крестьяне" в старорусских нарядах.

Аниматоры сыграли для знаменитости на традиционных музыкальных инструментах, чем по-настоящему развеселили фигуристку, и она пустилась в пляс.

"Потрясающее мастерство и артистизм захватывают с первых нот, так и хочется крикнуть "Танцуют все!", – подписала видеоролик Татьяна Навка (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Фолловеры знаменитости оценили богатую культурную программу, которую Навка устроила своей младшей дочери, пятилетней Надежде.

"Какая же это сказка! Обожаю русский дух, русские традиции! Ваши видео завораживают", "Татьяна, вы замечательная мама!", "Татьяна, восхищаюсь!", "Как здорово, что вы там побывали", "Фантастика, как красиво!", – радуются за свою любимицу фанаты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в Сети поползли слухи о беременности Татьяны Навки. При этом жена Дмитрия Пескова решила проигнорировать сообщения о возможном прибавлении в семье.