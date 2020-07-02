Навка надела мини после слухов о беременности

Навка надела мини после слухов о беременности
Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена Дмитрия Пескова не реагирует на сообщения о возможном прибавлении в семье

Неделю назад в соцсети обсуждали фотографии Татьяны Навки, сделанные на параде в честь Дня Победы. Тогда внимание интернет-пользователей было приковано к фигуре спортсменки. Им показалось, что у знаменитости виден округлившийся живот. Блондинка слухи о возможной беременности не прокомментировала, а сейчас показала, как выглядит ее фигура.

На новом снимке чемпионка позирует в мини-шортах и футболке – никаких изменений в ее теле не видно. Подписчики фигуристки в социальной сети, похоже, успокоились и также перестали донимать фигуристку с вопросами о прибавлении в семействе.

Теперь комментаторы только восхищаются красотой жены Дмитрия Пескова и просят ее выкладывать больше снимков в "Инстаграм" из путешествия – сейчас знаменитость вместе с детьми отправилась в отпуск на яхте по Золотому кольцу России.

"Мы, как в старину, водным путем по родным просторам!"

– добавила Навка в "Инстаграм".

Напомним, фото спортсменки с Парада Победы вызвало много вопросов у журналистов и поклонников. На снимке в "Инстаграм" звезды ее фигура выглядит идеально, но потом в соцсети появился второй кадр, где на теле блондинки разглядели перемены. Тогда подписчики решили, что фотографии чемпионки были отредактированы.

"Татьяну Навку заподозрили в беременности... На одном из фото у нее округлившийся живот", – отметили комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Татьяна Навка рассказала об ужасах жизни в США. 

Дарья ПЕТРОВА

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