Фигуристка покрутилась на пляже в соблазнительном наряде

Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах и дразнит подписчиков горячими снимками из путешествия. Фигуристка опубликовала серию фотографий, где она позирует на пляже в белом купальнике с цветами и соломенной шляпе. Звезда продемонстрировала свою подтянутую фигуру – стройные ноги и грудь, похваставшись шоколадным загаром.

Под солнечными снимками Татьяны почти мгновенно появились сотни восторженных комментариев. Подписчики восхитились телом спортсменки и пожелали ей хорошего отдыха:

"Красавица и гордость наша!", "Горячие фото... аж тепло от них", "Прекрасная амазонка", "Отличная фигурка. Можно позавидовать", "Богиня!", "Сколько труда вложено в эту идеальную фигуру, знает только сама Татьяна! Восхищаюсь!", "Совершенство!", "Стройняшка!", "Настоящая фея света и волшебства".

Однако один из подписчиков Татьяны упрекнул фигуристку в большом количестве похожих кадров. "А зачем нам 10 фото. Самолюбование и только", – написал он в комментариях. На что спортсменка ему в шутку ответила: "Абсолютно Вы правильно все поняли". "Ведь есть чем полюбоваться!" – вмешался в диалог еще один из пользователей.

Ранее Татьяна Навка исполнила зажигательный танец в соблазнительном мини.