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"Любуется весь пляж": Навка оголила загорелые ноги

"Любуется весь пляж": Навка оголила загорелые ноги
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Тело знаменитости поклонники признали идеальным

Татьяна Навка даже на отдыхе не забывает о подписчиках. Фигуристка опубликовала в Инстаграм фото в открытом купальнике, который позволяет полностью рассмотреть ее стройные ноги. Поклонники единогласно решили, что загорелая фигура спортсменки идеальна.

Комментаторы написали, что мечтают выглядеть так, как она в 44 года. По их словам, Навка мотивирует их заняться спортом.

"Какие ноги прокачанные", "Фигура идеальная", "Прям полюбовалась ножками вашими, Татьяна! Вот что значит спорт! И легкий загар! Красота!", "Труженица, красавица, умница", "Было бы хорошо, если бы Вы показали бы свою красивую фигуру в купальнике стоя, и желательно без накидки", "Увидела фото, и просто ахнула! Красота – рельеф! Татьяна, Вы очень красивая девушка!", "Весь пляж Вами любуется", – расхвалили олимпийскую чемпионку в соцсети.

Череду комплиментов прерывают обсуждения носа фигуристки. Некоторым подписчикам кажется неидеальной его форма, что нисколько не делает внешность женщины хуже.

Звезда отреагировала на подобные сообщения спокойно. "Всегда гордилась своим носом!" – написала она.

Ранее Татьяна Навка засветила декольте до пупка. 

Дарья ПЕТРОВА

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