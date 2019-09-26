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"Взгляд говорит": у Навки нашли беременность

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая фигуристка снялась в просторном наряде, что спровоцировало слухи о ее беременности

На фото в Instagram Татьяна Навка показана в длинном белом платье свободного кроя и выглядит очень нежной. Одной рукой чемпионка будто поддерживает округлившийся живот. Это заставило поклонников думать, что спортсменка ждет ребенка. Сама она ничего об этом не говорит – под интригующим снимком помещены ее размышления совсем по другому поводу – о частной жизни звезд.

Фигуристка написала, что радостным событием очень хочется поделиться со всем миром, но, когда случается что-то плохое, нужно время, чтобы во всем разобраться, найти выход в тишине и одиночестве. В заключение Навка заявила, что вмешиваться в чужую жизнь не нужно, надо дать человеку разобраться самостоятельно и подождать, когда он будет готов раскрыться.

Эти слова Татьяны также навели на определенные мысли. Некоторые подписчики усмотрели и в них намек на беременность спортсменки, о которой она просит не распространяться раньше времени.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Ее буквально забросали вопросами, которые, правда, остались без ответа, поделились предположениями и даже стали поздравлять:

"Вы беременны?", "Танечка, Вы в интересном положении?", "Вы такая элегантная на фото... как будто ждете малыша. Если это так, я держу за Вас кулачки", "Взгляд говорит о том что у Вас будет еще ребенок", " Рада за вас и вашу семью! Здоровья вам и малышу!".

Нашлись и те, кто не поверил. "Она не беременна, просто фасон платья такой", – отметила одна дама.

Татьяна Навка и ее муж  Дмитрий Песков – одна из самых известных пар. У них растет четырехлетняя дочка, а поклонники фигуристки постоянно ждут сообщений о ее новой беременности. Этот пост с размыщлениями  о личном пространстве, дал им еще одну надежду... 

Полина ДОРОЖКИНА
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