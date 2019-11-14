Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Навка вышла на улицу в прозрачном платье

"Улет": Навка вышла на улицу в прозрачном платье
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka
Лифчик, трусы и обнаженное тело фигуристки были хорошо видны

Татьяна Навка обрадовала поклонников кадром из отпуска, сделанным на фоне синего неба и пальм. На фото спортсменка позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках и черном купальнике, поверх которого надето прозрачное платье.

В подписи фигуристка дала понять, что "лучшее украшение женщины" – дети. Ведь на снимке она держит за руки двух девочек, одна из которых ее младшая дочь, а другая – племянница.

Многие по достоинству оценили не только "украшения", но и наряд фигуристки, рассыпались в похвалах ему, а также формам и способностям Татьяны: "Платье – огонь", "Вы прекрасны!", "Очень красиво, фигура просто улетная", "Шикарно выглядите!", "Потрясающая!", "Восхищаюсь, как Вы все успеваете: и дети, и карьера". 

Большинство дам согласились с нею. "Точно", "Дети – наше лучшее украшение и достижение", "Бесспорно", "Это верно", – отметили они. А также желали Татьяне хорошего отдыха и гадали, где находится чемпионка, но их вопросы остались без ответа. 

Татьяна Навка не раз блистала прелестями. Она снялась в платье, под которым будто выпирал живот, что возродило слухи о ее беременности, вышла в свет в сексуальном наряде, показалась в открытом купальнике и разделась совсем.

Фоторепортаж
"Это ему нужно": мужа Заворотнюк оправдали после объятий с другой
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей