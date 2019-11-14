Лифчик, трусы и обнаженное тело фигуристки были хорошо видны

Татьяна Навка обрадовала поклонников кадром из отпуска, сделанным на фоне синего неба и пальм. На фото спортсменка позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках и черном купальнике, поверх которого надето прозрачное платье.

В подписи фигуристка дала понять, что "лучшее украшение женщины" – дети. Ведь на снимке она держит за руки двух девочек, одна из которых ее младшая дочь, а другая – племянница.

Многие по достоинству оценили не только "украшения", но и наряд фигуристки, рассыпались в похвалах ему, а также формам и способностям Татьяны: "Платье – огонь", "Вы прекрасны!", "Очень красиво, фигура просто улетная", "Шикарно выглядите!", "Потрясающая!", "Восхищаюсь, как Вы все успеваете: и дети, и карьера".

Большинство дам согласились с нею. "Точно", "Дети – наше лучшее украшение и достижение", "Бесспорно", "Это верно", – отметили они. А также желали Татьяне хорошего отдыха и гадали, где находится чемпионка, но их вопросы остались без ответа.

Татьяна Навка не раз блистала прелестями. Она снялась в платье, под которым будто выпирал живот, что возродило слухи о ее беременности, вышла в свет в сексуальном наряде, показалась в открытом купальнике и разделась совсем.