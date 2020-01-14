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"Вам не стыдно?": Навка засветила декольте до талии

"Вам не стыдно?": Навка засветила декольте до талии
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka
Спортсменка смело оголила грудь

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила своих подписчиков со старым Новым годом и поделилась с ними нежным праздничным фото. На снимке королева льда предстала в нежно-зеленом платье с вырезом до талии. Надевать бюстгальтер смелая фигуристка не стала.

"Татьяна вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете. Я бы порекомендовал вам удалить эту фотографию", это точно, да еще со взглядом невинной девочки...это о многом говорит", "Татьяна,Вы предмет женского гардероба забыли одеть......", – написали возмущенные комментаторы на страничке Навки в Instagram. 

Однако поклонники немедленно заступились за красавицу-спортсменку: "Брысь отсюда, завистник)", "не нравится не смотри классная фотка", "пошутил товарищ неудачно", "соц сети наполнены голыми девицами, а тут увидел кусочек ребер и умничает".   

И, конечно, Татьяна получила море комплиментов. "Изумрудная красавица!", "Наша восхитительная королева льда обожаем", "Очень смело, о очень красиво", "Пикантно... Видно что дама прелесть", "Очень смелое декольте", "Здесь на фото Вы безупречны", – подписчики Навки не жалели добрых и от души поздравляли Татьяну со старым Новым годом (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА

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