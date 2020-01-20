Фигуристка зажигательно станцевала на пляже

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка умеет ярко выступать не только на льду, но и на песке Мальдив. Спортсменка поделилась с поклонниками новым видео: в ролике она танцует под пальмами в очень коротком оранжевом платье.

Некоторые комментаторы испугались, как бы их любимица не стала подражать эпатажной балерине. "Главное – не превратиться там в Волочкову", "Волочковщиной попахивает!", – отметили они.



Другие решили, что это видео звезду не красит: "Вообще-то люди работают по понедельникам", "Танцуете неестесственно, некрасиво и не от души". Однако большинство поклонников с восторгом отозвались на ролик Татьяны.

"Зависть – большой грех! Навка – трудяга и имеет право на отдых!", "Горячие танцы королевы льда", Крутая, супер, любуюсь и на льду, и на море, везде", Ох, уж эта Навка! Всех заведет!", "Зажигалка", "Хочу такой же понедельник", "Классная импровизация! Легко и естественно!", "Ах! Какая прелесть наша Таня! Легкая! Изящная! Модная!", – написали на странице фигуристки в Инстграм.

Ранее Татьяна Навка похвасталась идеальной фигурой на пляже.