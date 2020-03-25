Фигуристка заговорила об отсутствии бумаги и медицинской помощи

Татьяна Навка связалась с подругой, которая живет в США. Приятельница знаменитой блондинки рассказала ей обо всех ужасах пандемии в Америке, а спортсменка решила теперь предупредить своих подписчиков.

По словам фигуристки, еще несколько недель назад ситуацию за океаном была стабильная, а затем многие студенты разъехались по домам и заразили коронавирусом пожилых родственников. Именно это и привело у к жутким последствиям.

Теперь на улицах практически нет людей, а в магазинах нет масок, туалетной бумаги и дезинфицирующих средств. Проблемы у американцев, как рассказала подруга знаменитости, и с медицинской помощью. Якобы попасть к врачу даже за деньги очень сложно.

Татьяна Навка отметила, что ситуацию в нашей стране еще можно контролировать. Для этого важно соблюдать все меры предосторожности.

Пользователи к посту спортсменки в "Инстаграм" отнеслись по-разному. Одни напоминают, что купить маски или антисептик в России можно с большим трудом, а в некоторых магазинах сохраняются проблемы с туалетной бумагой.

Также пользователям кажется, что фигуристка далека от их проблем, ведь сама она, по их мнению, редко бывает в метро или многолюдных местах.

"Сами тусите бесконечно, все не напразднуетесь никак! С одного дня рождения на другой! А теперь морали читаете!", "Масок и антисептиков у нас в аптеках не найти", "Ваш пост только сеет панику", – высказались они в комментариях.

Ранее "Утро" писало о российском певце, которому в США отказали в тесте на коронавирус.