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Внезапная смерть Юлии Норкиной до сих пор не дает покоя публике. Пока близкие переживают утрату, народ в интернете распространяет сплетни о причине трагедии. Чего уже только ни придумали – даже бывшую жену Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую приплели к ее смерти. Сейчас в Сети обсуждают послание журналистки, которая она опубликовала ровно за месяц до смерти.
Пятого мая в "Инстаграм" Юлии Норкиной появились стихи Бориса Пастернака о ставшей усыпальницей душе, которая пахнет трупной пылью.
"Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем",
– писал он.
Скорбь пронизывает каждую строчку стихотворения. Это заметили подписчики Норкиной. Помимо содержания, поразила пользователей и дата публикации – 5 мая. В послании Юлии разглядели мистику. Некоторые решили, что это было прощанием. Видимо, журналистка предчувствовала скорую смерть, предположили подписчики на ее странице.
"Что это? Прощание?", "Похоже на то", "Это депрессия, И она не смогла выбраться", "Настроение? Неужели человек чувствует что-то...", "Думаю, она готовилась к уходу, посмотрите следующие посты",
– строят догадки комментаторы.
О смерти Юлии Норкиной и ее причинах в эти дни говорят много. Воспоминаниями делятся друзья и коллеги журналистки. Так, Оксана Пушкина ранее рассказывала, что незадолго до трагического ухода Юлия была в отчаянии.
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