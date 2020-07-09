В Сети обсуждают послание радиоведущей за месяц до страшного события

Внезапная смерть Юлии Норкиной до сих пор не дает покоя публике. Пока близкие переживают утрату, народ в интернете распространяет сплетни о причине трагедии. Чего уже только ни придумали – даже бывшую жену Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую приплели к ее смерти. Сейчас в Сети обсуждают послание журналистки, которая она опубликовала ровно за месяц до смерти.

Пятого мая в "Инстаграм" Юлии Норкиной появились стихи Бориса Пастернака о ставшей усыпальницей душе, которая пахнет трупной пылью.

"Душа моя, печальница

О всех в кругу моем,

Ты стала усыпальницей

Замученных живьем",

– писал он.

Скорбь пронизывает каждую строчку стихотворения. Это заметили подписчики Норкиной. Помимо содержания, поразила пользователей и дата публикации – 5 мая. В послании Юлии разглядели мистику. Некоторые решили, что это было прощанием. Видимо, журналистка предчувствовала скорую смерть, предположили подписчики на ее странице.

"Что это? Прощание?", "Похоже на то", "Это депрессия, И она не смогла выбраться", "Настроение? Неужели человек чувствует что-то...", "Думаю, она готовилась к уходу, посмотрите следующие посты",

– строят догадки комментаторы.

О смерти Юлии Норкиной и ее причинах в эти дни говорят много. Воспоминаниями делятся друзья и коллеги журналистки. Так, Оксана Пушкина ранее рассказывала, что незадолго до трагического ухода Юлия была в отчаянии.