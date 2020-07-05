Пушкина рассказала об отчаянии Норкиной за несколько месяцев до трагедии

Пушкина рассказала об отчаянии Норкиной за несколько месяцев до трагедии
Юлия Норкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Популярная телеведущая вспомнила об одном из последних разговоров с журналисткой

Оксана Пушкина поделилась воспоминаниями о Юлии Норкиной, внезапный уход из жизни которой стал для всех шоком.

По словам телезвезды, радиоведущая позвонила ей за несколько месяцев до трагедии с печальной новостью. Юлия сообщила, что ее программу на радио закрывают. Норкина не знала, что ей делать.

Пушкина призналась, что с журналисткой они не дружили, однако часто общались – говорили по телефону и переписывались. Размышляя случившемся в семье Норкиных горе, она предположила, что та могла просто не выдержать напряжения – ведь у каждого есть свой предел. Об этом пишет РИА ФАН.

Телеведущая тепло вспоминает о журналистке. По ее словам, Юлия была умной, смелой и сердечной женщиной.

Норкина скончалась 4 июня. Ей было 52 года. Ее внезапная смерть потрясла близких и коллег. Ранее СМИ стали известны подробности о завещании Юлии. Выяснилось, что ее супруга Андрея Норкина там нет. О причинах такого решения остается только догадываться.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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