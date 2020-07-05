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Оксана Пушкина поделилась воспоминаниями о Юлии Норкиной, внезапный уход из жизни которой стал для всех шоком.
По словам телезвезды, радиоведущая позвонила ей за несколько месяцев до трагедии с печальной новостью. Юлия сообщила, что ее программу на радио закрывают. Норкина не знала, что ей делать.
Пушкина призналась, что с журналисткой они не дружили, однако часто общались – говорили по телефону и переписывались. Размышляя случившемся в семье Норкиных горе, она предположила, что та могла просто не выдержать напряжения – ведь у каждого есть свой предел. Об этом пишет РИА ФАН.
Телеведущая тепло вспоминает о журналистке. По ее словам, Юлия была умной, смелой и сердечной женщиной.
Норкина скончалась 4 июня. Ей было 52 года. Ее внезапная смерть потрясла близких и коллег. Ранее СМИ стали известны подробности о завещании Юлии. Выяснилось, что ее супруга Андрея Норкина там нет. О причинах такого решения остается только догадываться.
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