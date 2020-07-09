Юморист вспомнил недавние выходки артиста

Максим Галкин в курсе всех скандалов в шоу-бизнесе. Поэтому не поскупился на слова и едко пошутил над репером Джиганом. Он публично подметил, что с артистом происходит что-то нетипичное.

В новом выпуске на ютуб-шоу "Музыкалити" муж Аллы Пугачевой встречал очередных звездных гостей. К нему пришли певец Филипп Киркоров и рэп-исполнитель Джиган. Когда юморист объяснял артистам правила программы, он вдруг сделал замечание Денису Устименко-Вайнштейну (настоящее имя Джигана – прим. ред).

"А чего ты такой смирный стал?", – с изумлением произнес Максим.

На это рэпер ответил, что, мол, он просто трезв. После этого Галкин продолжил, отметив, что Джиган "всегда был дерзким". И тут за Дениса вступился Филипп Бедросович, сказав, что артист просто "разный". Но на этом ведущий шоу не остановился и припомнил рэперу, как тот недавно засветился в Сети "голышом и в наручниках". Максим заботливо поинтересовался, все ли сейчас в порядке у Джигана. Певец его заверил, что это давно позади.

Напомним, весной этого года Джиган "прославился" из-за ряда скандальных выходок в США. Позже его жена Оксана Самойлова сообщала, что супруг часто вел себя неадекватно и их брак якобы был обманом. Она хотела развестись с рэпером, но, когда дело уже дошло до суда, передумала.