Изабелла похвалилась своим первым выращенным огурцом

Актриса Екатерина Климова выложила видео со своей маленькой дочуркой. Изабелле всего четыре года, но она уже помогает маме на огороде. В ролике девочка продемонстрировала их первый урожай.

Звезда показала подписчикам это видео на своей странице в инстаграм-историях. В ролике малышка Белла с радостью рассказывает, как они с мамой "отрастили" первый в этом году огурец. Климова-младшая обращает внимание фанатов на то, что овощ очень крупный по размеру. Затем Екатерина уточняет у Изабеллы, "вкусный" ли огурец. На это девочка, улыбаясь, уверенно отвечает: "Да". В конце Белла добавляет, что уже успела попробовать первый урожай.

Стоит отметить, что девочка четко и без смущения рассказывает о своей "маленькой радости".

Екатерина Климова не боится регулярно показывать свою дочь в социальных сетях. На одном из последних снимков маленькая Белла красуется в сочной листве. Это фото заставило умиляться поклонников артистки. Они назвали малышку "чудом", "солнышком" и отметили, как девочка похожа на свою звездную маму. Одна из подписчиц даже удивилась тому, что Изабелла "очень быстро подросла".

Напомним, известная артистка регулярно делится с фанатами историями из жизни. Недавно Екатерина Климова рассказала об одном курьезном случае – как ее с подругой не пустили в караоке, приняв за неплатежеспособных посетительниц.