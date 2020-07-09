Шепелев забыл о Фриске в ее день рождения

Шепелев забыл о Фриске в ее день рождения
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий пропал и не выходит на связь с поклонниками

Супруг покойной певицы Жанны Фриске в ее день рождения никак не проявил себя в социальных сетях, в то время как многие друзья и поклонники вспоминали артистку.

Журналисты заподозрили, что Дмитрий Шепелев мог просто забыть о том, что 8 июля его ныне ушедшей из жизни супруге могло бы исполниться 46 лет. Последний пост на его странице в "Инстаграм" датирован 22 мая. В нем мужчина рассуждает о том, что после карантина жизнь вернется в приличное русло. И при этом необходимо будет взять себя в руки, как бы тяжело это ни было, и набрать прежнюю скорость. 

Отметим, что обычно телеведущий активно ведет свою страницу. Некоторые предполагают, что он мог уехать в отпуск, чтобы отдохнуть от внимания публики. Поэтому и не делает новых записей в своем блоге.

Тем не менее многих его подписчиков возмутило то, что Дмитрий ничего не написал даже в день рождения певицы.

"Про Жанну хоть вспомнил сегодня!",  "Где новые публикации, куда вы пропали?!",  "Дмитрий, куда вы пропали?", "Не долго горевал Шепелев, уже нашел с кем кувыркаться", "О Жанне, наверное, даже и не вспомнил...", "Хоть бы про жену вспомнил... Если нет скорби по ней, так хоть бы стыдно перед сыном было. Он то вырастет и узнает, что к чему", – возмутились они под его последним постом.

Ранее отец бывшей солистки группы "Блестящие" рассказал, что отношения Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева испортились незадолго до ее смерти. Певица не хотела видеть рядом своего супруга.

Александра ЛЕОНИДОВА

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