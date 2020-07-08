Отец экс-солистки группы "Блестящие" рассказал о ее личной жизни

Восьмого июля Жанне Фриске должно было исполниться 46 лет. В день рождения певицы отец раскрыл некоторые детали ее последних дней. В частности, Владимир Фриске утверждает, что перед смертью артистка не хотела видеть рядом своего супруга Дмитрия Шепелева.

По словам родителя, бывшая солистка группы "Блестящие" очень злилась, когда мужчина приходил к ней. Возможно, их отношения испортились и из-за слов телеведущего. Владимир Фриске рассказал, что, когда артистка располнела из-за лекарств, Шепелев назвал ее бурдюком, о чем написал в своей книге.

"Последнее время Жанна не хотела с ним видеться. И даже когда уже не могла говорить, то обычно злилась, что он пришел",

– рассказал отец звезды.

Он также признался, что боль от утраты до сих пор не ушла, наоборот, стала только сильнее. Родители знаменитости также сильно переживают из-за того, что не могут видеться с внуком Платоном.

"Раньше я этого еще не осознавал, а теперь все больше стал понимать, что моя дочь умерла",

– поделился чувствами отец певицы.

Сейчас родственники артистки пытаются решить вопрос с ее наследством. После смерти Фриске была продана ее квартира. Деньги от продажи поделили на троих: мать, отца и сына певицы, однако родители отказались от своей доли в пользу внука, а сейчас переживают, что средствами могут пользоваться не по назначению, пишет Teleprogramma.pro.

Предполагалось, что 33 млн достанутся Платону, когда он станет совершеннолетним, однако пока деньгами распоряжается его представитель – Дмитрий Шепелев. Родители Жанны Фриске хотят разобраться с этим вопросом, чтобы телеведущий не тратил деньги, а оставил их на будущее.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как жила и умирала Жанна Фриске.