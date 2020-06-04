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Тайный роман: Фриске собиралась замуж за солиста "Иванушек"

Тайный роман: Фриске собиралась замуж за солиста "Иванушек"
Жанна Фриске. Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец рассказал, что некоторое время у него с Жанной был бурный роман

В начале 90-х, когда "Иванушки" и "Блестящие" были на пике популярности, между солистом группы Кириллом Андреевым и участницей женского коллектива Жанной Фриске завязался бурный тайный роман. Певец признался в этом в недавнем интервью.

Он рассказал, что тогда они полностью погрязли в отношениях: постоянно проводили время в гостиницах, прятались в гримерках и все время целовались. Андреев называет этот роман бурным, утверждая что чувства между ними были обоюдными. 

Спустя некоторое время Жанна призналась Кириллу, что мечтает о семье. Артист был не против брака, но не знал, как могут ужиться вместе два артиста. Он полагает, что в таком случае браки крепкими не бывают. 

"Очень мало случаев, когда муж – певец, жена – певица или актриса", – говорит Андреев Лере Кудрявцевой в интервью на программе "Секрет на миллион". 

Позже их встречи прекратились. В 2000-х годах Андреев стал примерным семьянином, взяв в жены девушку по имени Лолита, которая была далека от шоу-бизнеса. Недавно супруги отгуляли на свадьбе своего 19-летнего сына Кирилла. 

Жанна Фриске после расставания встречалась с Александром Овечкиным, Дмитрием Дюжевым, футболистом Кахой Каладзе. Ходили слухи, что артистка также состояла в отношениях с фигуристом Виталием Новиковым и мультимиллионером Ником Хэликом. Певица была невероятно популярно у мужчин. Сообщается, что при жизни ей часто писали поклонники с "зоны". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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