Ресторатор Татьяна Беркович рассказала о том, что творится в семье актера после произошедших событий

Женщина является близком другом Михаила Ефремова уже больше 25 лет. Она одной из первой примчалась на место аварии, чтобы поддержать актера.

Как оказалось, в деле Ефремова не все так просто, как может оказаться на первый взгляд. Актер уже месяц находится под домашним арестом, а СМИ по крупинкам собирают последние новости. Чтобы избежать сплетен и вранья, ресторатор и подруга Михаила решила дать интервью сайту "Стархит".

Женщина рассказала, что Ефремов, как и все обычные люди, временами грустил и переживал, но при этом всегда оставался хорошим человеком, который любит свою работу и семью. Она также отметила, что осознание к актеру пришло только спустя несколько дней, и, похоже, он еще не до конца понимает произошедшее.

"Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", – заявила Беркович.

Суммы, которые публикуют СМИ – смешные. Ресторатор сказала, что актер – небогатый человек, а все заработанные деньги отдает своим шестерым детям.

Подруга актера также прокомментировала слова Анны-Марии Ефремовой: "Как она сказала: папа сам разберется. Тогда и Анна Мария сама разберется".

Большое число людей переживают за состояние здоровья актера, звонят даже из-за границы. Татьяна уверена, что произошедшее откроет для Михаила новые горизонты, станет своеобразным перерождением. Она надеется, что актер сможет со всем справиться и пережить трагедию.

Напомним, что 8 июня Ефремов стал виновником страшного ДТП, произошедшего на Садовом кольце. На большой скорости джип актера пересек двойную сплошную и вылетел на встречную полосу, в результате чего протаранил фургон, в котором находился Сергей Захаров. Мужчина скончался утром. По результатам экспертизы, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы. Однако адвокат актера сделал сенсационное заявление, что его подопечный не виновен в аварии и уверен, что добьется оправдательного приговора.