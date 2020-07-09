Женщина уверена, что виновник ДТП отправится за решетку

Бывшая теща Михаила Ефремова Наталья Анохина обвинила артиста в том, что он пристрастил ее дочь к алкоголю и долгие годы продолжат финансировать ее неподобающий образ жизни. По словам матери, до встречи с Ефремовым Ксения Качалина даже не притрагивалась к спиртному.

Основная претензия к экс-зятю – финансовая поддержка, которую тот оказывает бывшей жене. Якобы деньги артиста еще больше подталкивают Качалину к зависимости от пагубных привычек и делают ее легкомысленной.

Анохина заявила, что ее дочь до 30 лет вообще не пила алкоголь, а после союза с любителем спиртного сама пристрастилась к бутылке. Об этом женщина рассказала в интервью для программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

При этом бывшая теща артиста уверена, что Ефремову не удастся отвертеться от ответственности, и его посадят в тюрьму.

Напомним, тяга к спиртному привела Качалину к краху актерской карьеры. Она перестала сниматься в кино, и живет праздной жизнью в столичной квартире. Их общая с Ефремовым дочь Анна Мария прервала контакты с матерью, так как не верит, что та может излечиться от зависимости.

8 июня Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии попал в ДТП. В той аварии погиб водитель грузовика, в которого въехал автомобиль артиста.