Адвокаты по делу Ефремова поплатятся за нарушение этики

На Пашаева и Добровинского завели дисциплинарные дела

Стало известно, что в отношении адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева возбудили дисциплинарные дела. Оба юриста сейчас являются официальными защитниками сторон по аварии, в которой фигурирует актер Михаил Ефремов. Причиной такого действия было названо нарушение профессиональной этики.

Это заявление сделали в пятницу,10 июля. Информацию разместили на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов России. Стоит пояснить, что Пашаев представляет в суде интересы артиста, а Добровинский защищает семью погибшего Сергея Захарова.

Напомним, ранее адвокат актер выступил с заявлением о том, что собрал новые доказательства в защиту Ефремова. Как уточнил Пашаев, благодаря этому они могут рассчитывать на оправдательный приговор. Защитник также назвал "сенсацией" то, что он огласит в суде. А вот представитель Захаровых настаивал, в тот день за рулем однозначно находился артист.

Юлия ЕВГРАФОВА

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