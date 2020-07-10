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Адвокат Леонид Ольшанский был одним из тех, кто отказался защищать актера Михаила Ефремова в суде по "морально-этическим соображениям". Однако юрист следит за развитием событий и считает, что виновника ДТП ждет семь лет в колонии-поселении.
Ольшанский также поделился информацией об адвокате артиста Эльмане Пашаеве. По его данным, юриста Ефремову посоветовал шоумен Андрей Малахов, а в прошлом защитника и вовсе лишали права практиковать.
При этом Ольшанский заявил, что, на его взгляд, действия защиты актера
банальны. В такой ситуации есть только два варианта: либо признавать вину, раскаяться
и надеяться на минимальных срок, либо заявлять о беспамятстве и пытаться "отвертеться" от наказания, пишет издание "Собеседник".
При этом, по мнению эксперта, Михаил Ефремов и его защита не смогут добиться оправдательного приговора.
"Мой прогноз: будет лет семь, но поселения, а не лагеря", – сказал Леонид Ольшанский.
Напомним, в 8 июня в центре столицы Ефремов, находящийся под действием алкоголя и наркотиков, выехал на своем "Джипе" на встречку и врезался в грузовик службы доставки. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров.
Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы во время существования Страны Советов