Эксперт считает, что виновнику ДТП не удастся избежать колонии

Адвокат Леонид Ольшанский был одним из тех, кто отказался защищать актера Михаила Ефремова в суде по "морально-этическим соображениям". Однако юрист следит за развитием событий и считает, что виновника ДТП ждет семь лет в колонии-поселении.

Ольшанский также поделился информацией об адвокате артиста Эльмане Пашаеве. По его данным, юриста Ефремову посоветовал шоумен Андрей Малахов, а в прошлом защитника и вовсе лишали права практиковать.

При этом Ольшанский заявил, что, на его взгляд, действия защиты актера банальны. В такой ситуации есть только два варианта: либо признавать вину, раскаяться и надеяться на минимальных срок, либо заявлять о беспамятстве и пытаться "отвертеться" от наказания, пишет издание "Собеседник".



При этом, по мнению эксперта, Михаил Ефремов и его защита не смогут добиться оправдательного приговора.

"Мой прогноз: будет лет семь, но поселения, а не лагеря", – сказал Леонид Ольшанский.

Напомним, в 8 июня в центре столицы Ефремов, находящийся под действием алкоголя и наркотиков, выехал на своем "Джипе" на встречку и врезался в грузовик службы доставки. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров.