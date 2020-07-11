Артистка считает, Михаилу Олеговичу нужна срочная помощь

Актриса Наталья Лапина заявила о том, что Михаил Ефремов сейчас находится в большой опасности. Якобы серьезные проблемы с алкоголем у артиста уже давно. Лапина вспомнила, как 15 лет назад он "заливал по-черному". Наталья уверена, звезде срочно нужна помощь специалиста.

Так Лапина рассказала, как они познакомились с Ефремовым в круизе по Волге много лет назад. Тогда артистов несколько дней возили по разным монастырям, где накрывали шикарные столы. Актриса вспоминает, уже тогда Михаил Олегович пил много водки и засыпал в невменяемом состоянии прямо за столом.

"Миша набухивался каждый день", – добавила актриса.

Наталья также назвала актера "хорошим и добрым мужиком", якобы она поняла это после общения с ним. Но вот его каждодневные запои – это признак больного и несчастного человека, подметила Лапина в интервью с "Собеседником". Якобы только после выпитого таким людям становится хорошо.

Актриса предупредила, что Ефремов не бросит пить, если "ему все сойдет с рук". Лапина также высказала свое недоумение по поводу того, что артиста заключили под домашний арест. Она считает, Михаилу Ефремовичу поможет только реабилитация в специализированной клинике. Наталья высказала готовность помочь актеру. Якобы она получила в Америке образование психолога и знает, что делать.

Напомним, накануне бывшая теща Ефремова заявила, что артист спаивал свою жену. Якобы до встречи с актером Ксения Качалина даже не пробовала алкоголь. Наталья Анохина также высказала недовольство тем, что Михаил Олегович продолжает спонсировать свою бывшую. По мнению экс-тещи, это подталкивает Качалину продолжать выпивать.