Со слов гаишника, актер мог избежать трагического исхода

В деле о громком дорожно-транспортном происшествии с участием Михаила Ефремова появились новые подробности. Показания не в пользу артиста, дал инспектор ГИБДД, который оформлял эту аварию. Мужчина подтвердил, за рулем в тот день был именно сам актер.

Накануне сотрудника дорожной полиции допросили. Он детально рассказал все подробности происходящего на Смоленской площади в тот страшный вечер. Помимо того, что сотрудник ГИБДД подтвердил личность водителя, он отметил и другой неприятный факт. От Михаила Олеговича в тот день действительно разило алкоголем, пишет телеграм-канал Mash.

Также представитель дорожной полиции добавил, что участок дороги, где произошла авария, был ровным, сухим и без каких-либо дефектов. То есть артист мог избежать такого трагического исхода, если бы предпринял какие-либо действия.

Напомним, накануне официальный защитник актера Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств. Якобы они помогут добиться оправдательного приговора в суде. Ничего конкретного адвокат Михаила Олеговича при этом не сказал. А пока, до до 9 августа, актер будет находиться под домашним арестом. Кстати, после случившегося артисту пришлось заплатить немалую задолженность за свою машину. Это сумма достигла 117 тысяч рублей.