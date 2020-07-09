У актера театра "Современник" были проблемы с транспортным налогом

Налоговая отсудила у Михаила Ефремова 117 тыс. руб. за "Джип", на котором актер в начале июня попал в аварию. Об этом стало известно СМИ.

Как передает РИА ФАН со ссылкой на данные мирового суда Хамовнического района Москвы, артист не доплатил транспортный налог на машину. На сайте мировых судей столицы действительно можно найти информацию по этому делу.

Сейчас иномарка находится на полицейской стоянке.

Суд также рассмотрит 3 августа дело о неуплате Ефремовым административного штрафа в 5 тыс. руб. – за нарушение правил парковки.

Ефремов попал в ДТП 8 июня. В результате аварии погиб водитель второй машины Сергей Захаров. Актер попал под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала артист признал свою вину, а после его адвокат заявил, что его подопечный не виноват в этой трагедии и собрано достаточно доказательств для оправдательного вердикта суда.