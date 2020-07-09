На ДТП не реагирует: как сложилась судьба сестры Ефремова

На ДТП не реагирует: как сложилась судьба сестры Ефремова
Михаил Ефремов. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь известного актера заявляла, что тяга к спиртному – это семейное

Пьяная аварии с Михаилом Ефремовым стала одной из центральных тем последнего месяца. Многие коллеги, родственники и знакомые артиста высказались по поводу ДТП. При этом в СМИ так и не появились комментарии его сестры – Анастасии Ефремовой.

Сейчас дочь Олега Ефремова является президентом Благотворительного фонда отца. Анастасия появилась на свет в 1956 г. в гражданском браке народного артиста СССР и актрисы Ирина Мазурук. Вскоре их союз распался. При этом Олег Ефремов всегда с любовью относился к дочери, вспоминала Анастасия Ефремова в программе "Наши люди". Ему пришлось приложить усилия, чтобы записать ребенка под своей фамилией и отчеством.

По образованию Анастасия театральный критик. Дочь Ефремова вышла замуж за артиста и предпринимателя Андрея Нестерова. В их браке родились двое сыновей и дочь.

В ее жизни был трагический период – за короткий промежуток времени Анастасия потеряла отца, старшего сына Олега и развелась с мужем. После разрыва с Нестеровым она решила поменять фамилии своих детей – ее наследники стали Ефремовым.

Несколько назад Анастасия Ефремова признавалась, что тяга к спиртному – это рок всего семейства Ефремовых, передавал телеканал НТВ. После смерти сына женщина начала выпивать. Ей потребовалось время, чтобы избавиться от пагубного пристрастия. Известно, что Олег Ефремов тоже злоупотреблял алкоголем.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии попал в ДТП. В той аварии погиб водитель грузовика, в которого въехал автомобиль артиста.

Ольга ФЕДОРОВА

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