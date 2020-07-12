Знаменитость высказывается в поддержку артиста на ТВ-шоу

Актриса Вера Сотникова – одна из тех, кто пытается защитить Михаила Ефремова от травли. Она с экранов телевизоров призывает всех к великодушию и состраданию, однако признается, что это для нее работа.

Артистка добавляет, что ходит на ток-шоу, где высказывается в поддержку актера после ДТП, за материальное вознаграждение.

"Я никогда не скрывала, что хожу на телепрограммы за гонорар. Это мое время, это моя работа. Поверьте, это не такие большие деньги",

– рассказала Сотникова.

После нескольких программ популярная актриса стала получать гневные сообщения. Зрители решили, что знаменитость хочет оправдать Михаила Ефремова. Сама она отрицает это и говорит, что хочет донести, что актер тоже стал жертвой в этой ситуации, а все происходящее для него трагедия.

Вера Сотникова считает, что настоящим убийцей является тот, кто убивал осознанно, поэтому просит не называть так своего коллегу по цеху.

"Да, он – дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклевывать человека. Думаете, у него нет души?!"

– дополняет "Собеседник".

Артистка предполагает, что такая резкая реакция общественность – это влияние карантина. За время самоизоляции люди, по ее мнению, обозлились.

Напомним, Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы в начале июня. Водитель автомобиля, в который врезался актер, скончался. Сейчас артист находится под домашним арестом.