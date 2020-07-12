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Актриса Вера Сотникова – одна из тех, кто пытается защитить Михаила Ефремова от травли. Она с экранов телевизоров призывает всех к великодушию и состраданию, однако признается, что это для нее работа.
Артистка добавляет, что ходит на ток-шоу, где высказывается в поддержку актера после ДТП, за материальное вознаграждение.
"Я никогда не скрывала, что хожу на телепрограммы за гонорар. Это мое время, это моя работа. Поверьте, это не такие большие деньги",
– рассказала Сотникова.
После нескольких программ популярная актриса стала получать гневные сообщения. Зрители решили, что знаменитость хочет оправдать Михаила Ефремова. Сама она отрицает это и говорит, что хочет донести, что актер тоже стал жертвой в этой ситуации, а все происходящее для него трагедия.
Вера Сотникова считает, что настоящим убийцей является тот, кто убивал осознанно, поэтому просит не называть так своего коллегу по цеху.
"Да, он – дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклевывать человека. Думаете, у него нет души?!"
– дополняет "Собеседник".
Артистка предполагает, что такая резкая реакция общественность – это влияние карантина. За время самоизоляции люди, по ее мнению, обозлились.
Напомним, Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы в начале июня. Водитель автомобиля, в который врезался актер, скончался. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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