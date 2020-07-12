"Это моя работа": популярная актриса защитила Ефремова за деньги

"Это моя работа": популярная актриса защитила Ефремова за деньги
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость высказывается в поддержку артиста на ТВ-шоу

Актриса Вера Сотникова – одна из тех, кто пытается защитить Михаила Ефремова от травли. Она с экранов телевизоров призывает всех к великодушию и состраданию, однако признается, что это для нее работа.

Артистка добавляет, что ходит на ток-шоу, где высказывается в поддержку актера после ДТП, за материальное вознаграждение.

"Я никогда не скрывала, что хожу на телепрограммы за гонорар. Это мое время, это моя работа. Поверьте, это не такие большие деньги",

– рассказала Сотникова.

После нескольких программ популярная актриса стала получать гневные сообщения. Зрители решили, что знаменитость хочет оправдать Михаила Ефремова. Сама она отрицает это и говорит, что хочет донести, что актер тоже стал жертвой в этой ситуации, а все происходящее для него трагедия.

Вера Сотникова считает, что настоящим убийцей является тот, кто убивал осознанно, поэтому просит не называть так своего коллегу по цеху.

"Да, он – дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклевывать человека. Думаете, у него нет души?!"

дополняет "Собеседник".

Артистка предполагает, что такая резкая реакция общественность – это влияние карантина. За время самоизоляции люди, по ее мнению, обозлились.

Напомним, Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы в начале июня. Водитель автомобиля, в который врезался актер, скончался. Сейчас артист находится под домашним арестом. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Уничтожение "Северного потока - 2" назвали приоритетом для Киева

Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт

Россию призвали проигнорировать иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17

Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей