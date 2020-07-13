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Михаил Ефремов, угодивший в смертельное ДТП в центре Москвы в начале июня, пытался откупиться от сотрудников правоохранительных органов. Запись разговора, которая предположительно произошла между актером и гаишником, оказалась в распоряжении журналистов.
На видео слышно, как человек, по голосу напоминающий артиста, предлагает сделку: сотрудники ГИБДД отпускают его с места аварии, а он потом заплатит им все деньги, которые потребуется.
Однако откупиться Ефремову, как известно, не удалось. Его увезли в участок, где актер оскандалился. Полицейские утверждали, что во время задержания артист спорил и конфликтовал с сотрудниками. Также он невербально послал их по известному адресу.
Сам Ефремов утверждает, что помнит далеко не все из того, что произошло в роковой вечер 8 июня. Экспертиза установила, что актер был не только пьян, но и употреблял наркотики до этого.
Сейчас сторона защиты настаивает на том, что Ефремов не виновен в произошедшей трагедии, а лишь взял вину на себя, поскольку за рулем его автомобиля находился близкий друг, которого актер теперь выгораживает. Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что подготовил настоящую сенсацию для суда.
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