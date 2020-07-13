Ефремов пытался откупиться после аварии - видео

Ефремов пытался откупиться после аварии - видео
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер планировал, что сможет отдать деньги сотрудникам полиции несколько позже

Михаил Ефремов, угодивший в смертельное ДТП в центре Москвы в начале июня, пытался откупиться от сотрудников правоохранительных органов. Запись разговора, которая предположительно произошла между актером и гаишником, оказалась в распоряжении журналистов. 

На видео слышно, как человек, по голосу напоминающий артиста, предлагает сделку: сотрудники ГИБДД отпускают его с места аварии, а он потом заплатит им все деньги, которые потребуется. 

Однако откупиться Ефремову, как известно, не удалось. Его увезли в участок, где актер оскандалился. Полицейские утверждали, что во время задержания артист спорил и конфликтовал с сотрудниками. Также он невербально послал их по известному адресу.

Сам Ефремов утверждает, что помнит далеко не все из того, что произошло в роковой вечер 8 июня. Экспертиза установила, что актер был не только пьян, но и употреблял наркотики до этого. 

Сейчас сторона защиты настаивает на том, что Ефремов не виновен в произошедшей трагедии, а лишь взял вину на себя, поскольку за рулем его автомобиля находился близкий друг, которого актер теперь выгораживает. Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что подготовил настоящую сенсацию для суда. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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