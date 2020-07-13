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Разбирательства по делу об аварии с Михаилом Ефремовым продолжаются. Дочь актера Анна Мария озвучила свои требования для участия в ток-шоу. Девушка заявила, что придет на программу к Андрею Малахову, если телеведущий заплатит ей за это.
Старшая дочь Ефремова, которую, по ее мнению, журналист ранее косвенно обвинил в смертельном ДТП, сообщила, что все же согласна прийти к нему на шоу, но лишь при двух условиях.
"Если он даст за это много деняк",
– написала Анна Мария в "Твиттер" (орфография и пунктуация сохранены). Девушка также добавила, что планирует всю программу молча смотреть в камеру. "Ты видел условия", – добавила она, обратившись непосредственно к Малахову.
Ефремова, которая считает подобные программы цирком, также заявила, что, в случае участия, подкалывала бы гостей телешоу. Она пошутила, что принесла бы на эфир распечатки с изображением пар из различных известных произведений и показывала бы их всем собравшимся.
Деньги, которые девушке могут заплатить за съемку, Ефремова планировала отдать фондам по защите женщин от домашнего насилия, написала она.
Ранее в СМИ появилась запись разговора, предположительно, между заслуженным артистом и сотрудником ГИБДД после аварии. На видео слышно, как человек предлагает гаишнику взятку.
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