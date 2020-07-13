"Даст много денег": дочь Ефремова озвучила свои требования к Малахову

"Даст много денег": дочь Ефремова озвучила свои требования к Малахову
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Девушка согласится на съемки в шоу только при двух условиях

Разбирательства по делу об аварии с Михаилом Ефремовым продолжаются. Дочь актера Анна Мария озвучила свои требования для участия в ток-шоу. Девушка заявила, что придет на программу к Андрею Малахову, если телеведущий заплатит ей за это.

Старшая дочь Ефремова, которую, по ее мнению, журналист ранее косвенно обвинил в смертельном ДТП, сообщила, что все же согласна прийти к нему на шоу, но лишь при двух условиях.

"Если он даст за это много деняк",

– написала Анна Мария в "Твиттер" (орфография и пунктуация сохранены). Девушка также добавила, что планирует всю программу молча смотреть в камеру. "Ты видел условия", – добавила она, обратившись непосредственно к Малахову.

Ефремова, которая считает подобные программы цирком, также заявила, что, в случае участия, подкалывала бы гостей телешоу. Она пошутила, что принесла бы на эфир распечатки с изображением пар из различных известных произведений и показывала бы их всем собравшимся.

Деньги, которые девушке могут заплатить за съемку, Ефремова планировала отдать фондам по защите женщин от домашнего насилия, написала она.

Ранее в СМИ появилась запись разговора, предположительно, между заслуженным артистом и сотрудником ГИБДД после аварии. На видео слышно, как человек предлагает гаишнику взятку.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июля 2020 года

Предсказание астрологов на день для мужчин и женщин

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей