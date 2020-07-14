СМИ: Ефремов может отказаться от своего адвоката

СМИ: Ефремов может отказаться от своего адвоката
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Подписать соглашение со скандальным юристом артиста уговорил его друг

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП с жертвой в центре Москвы, возможно, откажется от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который сейчас защищает его в судах.

О том, что это может произойти в ходе рассмотрения уголовного дела в суде, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на несколько своих осведомленных источников. По всей вероятности, защищать актера станет Петр Хархори. Этот адвокат считается одним из лучших специалистов по делам, связанным с ДТП.

По словам источника, Ефремов соблюдает домашний арест и не сидит в интернете. Поэтому он был не в курсе, что устраивает его защитник. Однако близкие актера театра "Современник" записали и показали ему последние выступления Пашаева. Из-за такой бурной деятельности адвоката артист расстроился и задумался о смене юриста. 

Также источник считает, что подписать соглашение с Эльманом Пашаевым Михаила Ефремова уговорил его друг Никита Высоцкий. Тот убедил артиста, что ему нужен не специалист по делам с ДТП, а человек, имеющий связи в администрации президента. И Пашаев, как никто другой, подходил на эту роль.

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Ранее сообщалось, что адвокаты Михаила Ефремова попались на нарушении профессиональной этики. В отношении них возбудили дисциплинарные дела.

Александра ЛЕОНИДОВА

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