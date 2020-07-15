Эльман Пашаев отреагировал на появившуюся информацию в СМИ о его отставке

Страсти вокруг аварии с участием Михаила Ефремова с каждым днем разгораются с новой силой: выясняются детали, всплывают фото и видео, которые прежде никто не видел.

Вчера в средствах массовой информации появились сообщения о намерении актера Ефремова сменить адвоката. Комментарий правозащитника звезды не заставил себя долго ждать.

"Вы меня танком от него не уберете", – заверил юрист.

Как сообщает StarHit, в последнее время недоброжелателей у Ефремова стало слишком много. Актера и его защитника постоянно освещают не в лучшем свете. Юрист рассказал, что со знаменитым клиентом у него доверительные отношения, он уверен в себе и своих действиях. Также адвокат добавил, что у злопыхателей ничего не получится.

Напомним, что недавно в Сети появилось видео, на котором Михаил Ефремов пытался откупиться от сотрудников правоохранительных органов.