Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Страсти вокруг аварии с участием Михаила Ефремова с каждым днем разгораются с новой силой: выясняются детали, всплывают фото и видео, которые прежде никто не видел.
Вчера в средствах массовой информации появились сообщения о намерении актера Ефремова сменить адвоката. Комментарий правозащитника звезды не заставил себя долго ждать.
"Вы меня танком от него не уберете", – заверил юрист.
Как сообщает StarHit, в последнее время недоброжелателей у Ефремова стало слишком много. Актера и его защитника постоянно освещают не в лучшем свете. Юрист рассказал, что со знаменитым клиентом у него доверительные отношения, он уверен в себе и своих действиях. Также адвокат добавил, что у злопыхателей ничего не получится.
Напомним, что недавно в Сети появилось видео, на котором Михаил Ефремов пытался откупиться от сотрудников правоохранительных органов.
Перелеты хотят разрешить
Лексус и Вован связались с Анджеем Дудой и представились известным именем