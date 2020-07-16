"Человек болен": Проклова заступилась за Ефремова после нашумевшего ДТП

"Человек болен": Проклова заступилась за Ефремова после нашумевшего ДТП
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Актриса подчеркнула, что виновник аварии должен ответить за свои действия

Елена Проклова считает, что причиной смертельной аварии с участием Михаила Ефремова стало тяжелое состояние здоровья артиста. Она призвала не судить виновника ДТП строго и быть более снисходительными к нему.

"Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий", – сказала она.

При этом кинозвезда подчеркнула, что Михаил Ефремов должен ответить за свои поступки, несмотря на все его заслуги и таланты, пишет StarHit.

Она также добавила, что ситуация сложилась "непростая", и в ней нужно внимательно разобраться, отмечает "Свободная пресса".

Актриса предложила представить себя на месте Ефремова и задуматься о том, каково ему сейчас, передает "Царьград".

Напомним, смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым случилось 8 июня. Артист находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова. В итоге мужчина погиб.

Ранее "Утро.ру" показывало видео, на котором, предположительно, Михаил Ефремов пытается откупиться после аварии. На ролике слышно, как человек, по голосу напоминающий артиста, предлагает сделку сотрудникам ГИБДД.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
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От снисхождения до вседозволенности - всего один шаг! Надо подождать решения суда, и если будет доказано (и врачи это подтвердят), что Ефремов был не вменяем в момент совершения наезда, то и приговор будет менее суровым! Ведь никто не заставлял его садиться за руль пьяным и "нагружать" себя наркотиками?!
Татьяна Бузина
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Наркоман и алкоголик- это не болезнь, а эта нелюдь за рулем-преступник, который осознанно плюет на окружающих
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