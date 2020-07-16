Актриса подчеркнула, что виновник аварии должен ответить за свои действия

Елена Проклова считает, что причиной смертельной аварии с участием Михаила Ефремова стало тяжелое состояние здоровья артиста. Она призвала не судить виновника ДТП строго и быть более снисходительными к нему.

"Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий", – сказала она.

При этом кинозвезда подчеркнула, что Михаил Ефремов должен ответить за свои поступки, несмотря на все его заслуги и таланты, пишет StarHit.

Она также добавила, что ситуация сложилась "непростая", и в ней нужно внимательно разобраться, отмечает "Свободная пресса".

Актриса предложила представить себя на месте Ефремова и задуматься о том, каково ему сейчас, передает "Царьград".



Напомним, смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым случилось 8 июня. Артист находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова. В итоге мужчина погиб.

Ранее "Утро.ру" показывало видео, на котором, предположительно, Михаил Ефремов пытается откупиться после аварии. На ролике слышно, как человек, по голосу напоминающий артиста, предлагает сделку сотрудникам ГИБДД.

