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Елена Проклова считает, что причиной смертельной аварии с участием Михаила Ефремова стало тяжелое состояние здоровья артиста. Она призвала не судить виновника ДТП строго и быть более снисходительными к нему.
"Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий", – сказала она.
При этом кинозвезда подчеркнула, что Михаил Ефремов должен ответить за свои поступки, несмотря на все его заслуги и таланты, пишет StarHit.
Она также добавила, что ситуация сложилась "непростая", и в ней нужно внимательно разобраться, отмечает "Свободная пресса".
Актриса предложила представить себя на месте Ефремова и задуматься о том, каково ему сейчас, передает "Царьград".
Напомним, смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым случилось 8 июня. Артист находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова. В итоге мужчина погиб.
Ранее "Утро.ру" показывало видео, на котором, предположительно, Михаил Ефремов пытается откупиться после аварии. На ролике слышно, как человек, по голосу напоминающий артиста, предлагает
сделку сотрудникам ГИБДД.
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