Супруга Ефремова стала главным кормильцем в семье после ДТП с мужем

Супруга Ефремова стала главным кормильцем в семье после ДТП с мужем
Кругликова преподает в вузах и занимается звукозаписью российских звезд

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова вынуждена работать днями напролет, чтобы обеспечить семью. Женщина преподает звукорежиссуру в Институте современного искусства и Российской академии музыки имени Гнесиных, а также подрабатывает режиссером коммерческих проектов и записывает звезд. Об этом журналистам сообщил источник. 

По словам близких друзей Ефремова и Кругликовой, женщине нужно кормить троих детей, так как у семьи не осталось никаких сбережений. После смертельного ДТП главе семейства грозит тюремное заключение.

В профессиональных кругах Кругликова является востребованным продюсером: ее многократно приглашали к участию на концертах и различных фестивалях. За постановку в спектакле "Не становись чужим" ей заплатили 100 тысяч рублей.

Как сообщает "Комсомольская правда", Софья соблюдала установленные мужем правила, которые заключались в материальной поддержке всех близких родственников и друзей. У семьи осталась загородная недвижимость в Подмосковье, дачный участок в Юрмале и две квартиры в центре столицы.

С 20-летнего возраста, отмечает источник, Кругликова избегает маникюра и макияжа. Супруга Ефремова соблюдает религиозные нормы – по воскресеньям она ходит в церковь, где совершает исповедь. Каждый день Софья рассказывает о самочувствии своего мужа, отвечая на звонки его друзей, а затем передает ему слова поддержки. 

"Утро.ру" писало, что актриса Елена Проклова назвала причиной ДТП с Ефремовым тяжелое состояние здоровья артиста. Она заявила, что к виновнику происшествия стоит отнестись со снисхождением.

Егор МАЛКОВ

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