Дело Ефремова передали в прокуратуру

После всю информацию передадут в суд

Дело актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП, которое повлекло за собой гибель человека, передано в прокуратуру. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Уточняется, что после вся информация будет направлена в суд.

Напомним, что авария с участием популярного артиста случилась в июне. После столкновения двух машин погиб водитель грузовика Сергей Захаров. В настоящий момент Ефремов находится под домашним арестом. Члены его семьи по-разному переживают происходящее со знаменитым родственником. Жена Ефремова работает сразу в трех местах, чтобы прокормить детей. А вот старший сын артиста, Никита, несмотря на случившуюся трагедию, отправился отдыхать со своей возлюбленной. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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