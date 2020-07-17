После всю информацию передадут в суд

Дело актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП, которое повлекло за собой гибель человека, передано в прокуратуру. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что после вся информация будет направлена в суд.

Напомним, что авария с участием популярного артиста случилась в июне. После столкновения двух машин погиб водитель грузовика Сергей Захаров. В настоящий момент Ефремов находится под домашним арестом. Члены его семьи по-разному переживают происходящее со знаменитым родственником. Жена Ефремова работает сразу в трех местах, чтобы прокормить детей. А вот старший сын артиста, Никита, несмотря на случившуюся трагедию, отправился отдыхать со своей возлюбленной.