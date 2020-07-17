Молодые люди отправились в алтайские горы

Сын актера Михаила Ефремова Никита Ефремов и его возлюбленная - актриса Мария Ивакова - вернулись из отпуска и теперь радуют поклонников фотографиями своего путешествия по Алтаю.

Мария опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото, на котором Никита нежно целует ее в щеку. Подписала девушка снимок просто: "Любовь".

В комментариях поклонники порадовались за свою любимицу : "Наконец-то мы увидели вас счастливой любимым человеком", "Очень рада, что Вы друг друга обрели", "Рада, что у вас всё хорошо!", "Вы какая-то нереально красивая и органичная пара", "Истинная красота!", "Любовь, гармония, красота! Счастья вам", "Обрели друг друга. Счастья вам!", "Красивая пара!".

Никита Ефремов тоже публикует снимки из совместного путешествия с Марией Иваковой по алтайским горам. Однако он обходится без фривольных снимков. На его странице в "Инстаграм" можно увидеть не только довольно скромные совместные фото с возлюбленной, но и красивейшие пейзажи Алтайского края. Также актер подробно рассказывает поклонникам о маршрутах , по которым прошел со своей возлюбленной..

Как признался Ефремов в одном из своих постов, для него Алтай – это место силы, куда актер возвращается уже второй раз. Впервые в тех краях он побывал в прошлом году. По словам Никиты, суровый и дикий дух тех мест сбрасывает с человека все наносное и всю городскую шелуху, и человек остается один на один со своими мыслями и тишиной. И путешествие по Алтаю, как признался артист, – это возможность вернуться к себе.

Напомним, что молодой актер отреагировал на смертельное ДТП с участием своего отца Михаила Ефремова лишь спустя полторы недели после этого трагического события. Он выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и сказал, что любит своего отца и надеется, что тот примет последствия произошедшего.