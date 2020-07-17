Родственников погибшего водителя пытаются осквернить, считает защита

В прессе муссируются слухи о том, что родственники Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием Михаила Ефремова, требуют от заслуженного артиста 40 млн руб. в качестве компенсации. При этом ранее семья водителя от денег отказывалась. Ситуацию прокомментировал адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

Позиция родственников Захарова не изменилась – эту тему они даже не обсуждали с защитой. Кроме того, представители Ефремова, который виновным в трагедии себя не признал, денег не предлагали, рассказал Добровинский.

"Как можно принимать деньги от человека, который не признает свою вину?"

– прокомментировал ситуацию адвокат. Он также добавил, что сейчас в принципе рано говорить о компенсации и назначать даже приблизительные суммы, потому что на данный момент лишь изучаются материалы дела.

"Это чья-то очередная выдумка. Не понимаю, почему, но всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова",

– заключил Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее адвокат Захарова высказал мнение, что защита Ефремова постарается добиться условного наказания для актера. При этом в отношении самого Добровинского возбудили дело за нарушение профессиональной этики.