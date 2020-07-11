Адвокат артиста будет продолжать настаивать на невиновности

Дело Ефремова рассматривается обеими сторонами в условиях строжайшей секретности, однако журналистам удалось выяснить, какое требование предъявляют к артисту родственники Захарова.

Издание "Московский комсомолец" указывает, что потерпевшие – а это супруга Захарова, двое его сыновей и родной брат, – просят о компенсации в размере 40 миллионов рублей. Согласно источникам издания, к списку потерпевших хочет подключиться и гражданская жена погибшего.

При этом адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает настаивать, что его подопечный не виновен в страшной аварии в центре Москвы. По его словам, актер сейчас находится в очень тяжелом моральном состоянии.

Недавно появилась информация, что инспектор ГИБДД дал свои показания, отметив, что за рулем джипа в момент аварии был именно Ефремов, а не другой человек, как утверждает защита. Пашаев считает, что гаишник не может быть очевидцев аварии, поскольку прибыл на место уже после происшествия.