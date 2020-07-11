Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Дело Ефремова рассматривается обеими сторонами в условиях строжайшей секретности, однако журналистам удалось выяснить, какое требование предъявляют к артисту родственники Захарова.
Издание "Московский комсомолец" указывает, что потерпевшие – а это супруга Захарова, двое его сыновей и родной брат, – просят о компенсации в размере 40 миллионов рублей. Согласно источникам издания, к списку потерпевших хочет подключиться и гражданская жена погибшего.
При этом адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает настаивать, что его подопечный не виновен в страшной аварии в центре Москвы. По его словам, актер сейчас находится в очень тяжелом моральном состоянии.
Недавно появилась информация, что инспектор ГИБДД дал свои показания, отметив, что за рулем джипа в момент аварии был именно Ефремов, а не другой человек, как утверждает защита. Пашаев считает, что гаишник не может быть очевидцев аварии, поскольку прибыл на место уже после происшествия.
Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы во время существования Страны Советов
На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов