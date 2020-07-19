На решение актера не смогла повлиять даже маленькая дочь

Близкий друг артиста, рассказал из-за чего Михаил Ефремов развелся со своей четвертой женой. Оказалось, что 17 лет назад Ксения Качалина предала актера.

В тот жизненный период артист уличил супругу в измене. Как пояснил близкий человек Михаила Олеговича, пожелавший остаться неназванным, актер был сильно обижен на свою избранницу, пишет "Комсомольская правда". Источник также дополнил, что "Миша" таких поступков не прощает.

Также стало известно, что в тот момент, когда артист переживал измену жены, он познакомился со своей нынешней супругой Софьей Кругликовой. По словам друга Ефремова, женщина уговаривала Михаила Олеговича вернуться к Ксении ради их общей дочери. Анне Марии тогда было всего два года. Но актер не смог пережить предательство любимой и не послушал этих советов.

Кстати, друг артиста также положительно охарактеризовал Кругликову. По его словам, Софья ведет здоровый образ жизни и приучает к правильному питанию и закаливанию всех членов семьи. Источник также пояснил, сейчас Ефремов бросил пить алкоголь и взахлеб читает литературу.

Напомним, пока артист находится под домашним арестом после смертельного ДТП с его участием. В этом заключении Ефремов проведет до 9 августа. Ранее также сообщили, что дело по факту аварии уже передали в прокуратуру.