Обвинительное заключение: дело Ефремова передали в суд

Артисту грозит до 12 лет тюрьмы

Судебное разбирательство вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова подходит к концу. Сегодня Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу.

Как передает РИА "Новости", актера обвиняют в преступлении, предусмотренного 264 статьей УК РФ, которая подразумевает "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 

Уголовное дело будет передано в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Суд над Михаилом состоится уже в первой декаде августа. 

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на своем "Джипе" на встречную полосу и врезался в грузовик службы доставки. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров.

Юлия МИХАЙЛОВА

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