"Нулей много": Пашаев рассказал о заработке на деле Ефремова

"Нулей много": Пашаев рассказал о заработке на деле Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Возможный проигрыш в суде не повлияет на сумму, которую заплатят адвокату

Дело о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова близится к завершению – предварительное слушание пройдет уже 29 июля. При этом адвокат актера Эльман Пашаев надеется, что суд начнется как можно скорее и в открытом режиме. Защитник звезды поделился с журналистами новыми подробностями о ходе дела и рассказал о своем гонораре.

Жена заслуженного артиста Софья Кругликова выступит в суде в качестве свидетеля. По словам Пашаева, который назвал ее удивительной женщиной, супруга всячески поддерживает Ефремова и не рассказывает ему все то, что пишет о нем пресса. При этом адвокат добавил, что актер ничего не помнит о роковой аварии, но готов понести наказание, если все же осознает свою вину.

Пашаев также рассказал, что его гонорар не будет зависеть от победы - премии за оправдательный приговор в уголовных делах нет. Адвокат заметил, что в деле Ефремова вообще не может быть никаких гарантий.

"Но, поверьте, мой гонорар очень большой, нулей много",

– рассказал Пашаев сайту "Комсомольская правда".

А вот в интервью с журналистами RT адвокат поделился, что при проигрыше дела он возвращает 100% от суммы. По словам Пашаева, он всегда работает на результат, которого пытается добиться любой ценой.

Ранее Эльман Пашаев отреагировал на слухи о том, что актер решился сменить адвоката.

Карина СИРАЗОВА

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