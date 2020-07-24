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Жена погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым водителя подала в суд на следствие. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
Сергей Захаров официально не зарегистрировал брак с супругой, из-за чего ее не признали потерпевшей по делу о ДТП, рассказал адвокат РЕН ТВ. Таким образом, на какую-либо компенсацию Ирина претендовать не может.
"Идет борьба за деньги",
– объяснил мотивацию жены Захарова Пашаев. При этом он подчеркнул, что шансов добиться своего у Ирины нет, указывает телеканал "360".
Ранее Эльман Пашаев рассказал о своем заработке на деле актера. Суд же из-за командировки адвоката отложили.
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